Este martes, la Justicia le negó la excarcelación a Leandro García Gómez pese a que Lourdes Fernández, Lowrdez de Bandana, no lo incriminó en su indagatoria tras haber sido rescatada por la Policía de la Ciudad del departamento del empresario, en un estado de salud deplorable, el jueves pasado.

García Gómez continúa detenido desde el jueves pasado y la Justicia mantiene la imputación por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad basada en las denuncias de la madre de la cantante y de Lissa Vera, pero ahora podría sumar un nuevo testimonio de una ex pareja del empresario.

En América Noticias, Rafa Juli presentó a Ioja, una amiga de larga data de Lourdes, mientras anunciaba que “mañana una nueva víctima va a radicar la denuncia”. “Por un lado, estoy contenta porque el agresor está preso y no le dieron la excarcelación”, expresó la mujer.

Ioja contó que en las últimas horas se contactó con ella por Instagram “otra chica que fue víctima de este señor antes de la relación que tuvo con Lourdes” de la cual no puede dar el nombre para no complicar su situación, y que mantuvo una relación con García Gómez “previa y en paralelo” a la de cantante.

“Casi en el final de su relación él ya estaba con Lourdes, y las cosas que me contó fueron terribles. Realmente se ve que este señor tiene un modus operandi con sus víctimas, que es drogarlas en sus bebidas”, reveló, antes de exponer la forma en que terminó ese vínculo.

“El final de la relación con este violento maltratador fue terrible porque la apuntó con un revólver y le robó para cuando ella quiso salir de la relación”, señaló Ioja. “Estuvimos hablando y gracias a Dios va también a hacer la denuncia. La va a sumar a la causa para lograr que este agresor vaya a juicio y vaya preso con una condena”, cerró la amiga de Lourdes Fernández.

