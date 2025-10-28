La situación de Lourdes Fernández continúa generando preocupación y desconcierto. Tras haber sido encontrada por la policía en el domicilio de Leandro García Gómez en un contexto que despertó alarmas, la cantante negó ante la Justicia haber sido víctima de privación de la libertad o violencia.

En medio de este escenario, una de las personas que más se involucró en su búsqueda y en el intento de protegerla fue Valeria Gastaldi, excompañera de Lowrdez en Bandana.

La artista había aportado testimonios y material que, según su visión, evidenciaban conductas agresivas y patrones de control por parte de García Gómez.

Sin embargo, ante la posibilidad de que el acusado recupere la libertad, decidió dar un paso atrás y priorizar su seguridad.

Valeria Gastaldi. (Foto: Web)

La producción de Desayuno Americano tenía prevista una entrevista con Mabel, la madre de Lowrdez, pero ella se bajó a último momento alegando que habían surgido circunstancias inesperadas. Valeria tomó una postura similar, aunque dejó más claro el motivo: el temor a las consecuencias.

EL MIEDO DE VALERIA GASTALDI

En un mensaje enviado al programa, expresó con cautela pero firmeza: “No te contesté más porque estoy esperando. Parece que la Justicia lo suelta mañana y yo, hasta no protegerme, prefiero no hablar. Es una persona muy peligrosa y si no se toman medidas, yo no me voy a exponer”.

La decisión de Valeria Gastaldi ante la posible liberación del acusado en la causa de Lourdes Fernández | Créditos: Captura América

La cantante también explicó que Lourdes está recibiendo apoyo profesional y que, en algún momento, podría animarse a revelar lo que verdaderamente vivió: “Ella está muy asustada. La están aconsejando especialistas y cuando pueda, hablará. Me hubiera encantado salir al aire, pero tengo hijos pequeños y tengo que cuidarme”.

La reacción de Gastaldi refleja un efecto que empieza a repetirse entre quienes acompañaron a Lourdes en los momentos más críticos: el miedo. Con la sensación de que la protección judicial podría ser insuficiente, varias de esas personas comienzan a retraerse y a resguardar su intimidad y a sus familias.