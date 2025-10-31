Fede Bal visitó el programa de Yanina Latorre y habló a fondo de la monogamia, la rutina y la infidelidad.

Sin embargo, cuando la conductora de SQP le consultó sobre la posibilidad de enamorarse, el actor tuvo una sorpresiva reacción, que incluso dejó perplejo al panel.

“Entonces, no entendiste nada”: le dijo Fede Bal a Yanina Latorre en vivo

Bal expresó que no cree en la monogamia y que la rutina “lo destroza”, asumiéndose abiertamente como un hombre infiel.

Y explicó: “Para mí el amor y el sexo corren por dos distintos caminos. Cuando vos empezás a decir la verdad, empieza a pasar algo sexy en los encuentros. No hay una rutina, que me mata y me destroza”.

La fuerte reacción de Fede Bal que descolocó a Yanina Latorre en vivo (SQP, América)

Yanina Latorre: -¿No descartás enamorarte?

Fede Bal: -Pero, ¿quién te dijo que tal vez ahora no estoy enamorado?

Lizardo Ponce: Ay, qué pesado, ya me perdí.

Yanina Latorre: -Si estás enamorado, ¿cómo haces para...?

Fede Bal: -Pero si vos pensás que estar enamorado derrumba todo lo que estoy diciendo, entonces no entendiste nada.

Fede Popgold: Ay, qué agresivo.

Fede Bal: -No, cero agresivo. El estar enamorado no derrumba en nada lo que estoy diciendo. Uno puede estar en este momento enamorado. No quiero que la rutina rompa la relación.

Yanina Latorre: -Entonces, te obligás a acostarte con otra…

Pese a la tensión del ida y vuelta, Yanina Latorre y Fede Bal aprovecharon el encuentro para dejar atrás enojos y diferencia. Y cerraron la nota con un piquito.

