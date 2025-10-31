La tarde en SQP (América TV) arrancó picante y terminó con un verdadero bombazo televisivo. Yanina Latorre recibió en su programa a Fede Bal y, fiel a su estilo, no le dio respiro: lo llenó de preguntas filosas sobre su vida amorosa y sus escándalos más resonantes.

El hijo de Carmen Barbieri admitió que al principio le tenía miedo a Yanina por su “lengua picante”, pero igual se animó a sentarse frente a ella. La charla subió de temperatura cuando la conductora recordó el famoso “lavarropas-gate”, aquel episodio en el que Sofía Aldrey descubrió las infidelidades de Bal gracias a una app que le avisó que el lavarropas funcionaba a las tres de la mañana.

Sin filtro, Yanina le soltó una confesión inesperada: “Te usé para vengarme de Estefi Berardi”, disparó, dejando a todos en el piso con la boca abierta.

Yanina Latorre y Fede Bal (Foto: captura América TV)

Leé más:

Yanina Latorre se sinceró frente a Fede Bal al aire: “Te usé para vengarme de...”

YANINA LATORRE ACORRALÓ A FEDE BAL Y CUMPLIÓ LA FANTASÍA DE “CHAPÁRSELO” OTRA VEZ

Fede, por su parte, se sinceró sobre su imagen pública: “Se creó una imagen mía que no sé si soy tanto eso”, aseguró, y también habló de su vínculo con Evelyn Botto: “Tenemos un vínculo donde nos decimos todo, aunque duela. Ella me encanta, me fascina”, reconoció.

El clima se puso cada vez más distendido y, entre risas y complicidad, el estudio empezó a pedir un cierre a la altura del show. La dupla no defraudó: Yanina Latorre y Fede Bal se despidieron con un chape ardiente en vivo, dejando a todos los presentes y a la audiencia en shock.

Yanina Latorre y Fede Bal (Foto: captura América TV)

“Vamos a hacer un beso televisivo, de amor, de buena gente…”, propuso él. “Llevame vos”, le respondió Yanina, pícara, antes de protagonizar el momento más comentado de la tarde/noche y cumplir la fantasía de “charparse” al conductor de Resto del Mundo otra vez.

Leé más:

Yanina Latorre habló del pedido de Estefi Berardi para que no fuera a LAM: “Por ahí el año que viene...”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.