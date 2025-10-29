La publicidad que Cinthia Fernández grabó desde Miami para promocionar un estudio de abogados desató la indignación de Yanina Latorre, quien tildó de “carancho” a la modelo.

Es que en su publicación, Cinthia actuó como víctima de un siniestro vial y afirmó que en caso de contratar a “mi equipo de abogados podés sacar más dinero que con cualquier aseguradora”.

Por eso, Yanina la acusó de estar haciendo “ejercicio ilegal de la abogacía”, por más que esté estudiando y remató: “El novio la está llevando al fondo del mar”.

Para la conductora de SQP, “encima es malísima la publicidad”, tras aludir a la figura de carancho en referencia a los letrados inescrupulosos.

Por qué Yanina Latorre tildó de Carancho a Cinthia Fernández

Como al final del video Cinthia Fernández exclamó que “si no gano no me pagás”, Yanina se escandalizó.

Además, al acceder al hipervínculo que estaba en el posteo se llegaba a contacto de WhatsApp que tenía “la foto de ella con el novio”.

De ahí que Yanina Latorre repudió a Cinthia Fernández: “¡Ella ni siquiera es abogada!”.