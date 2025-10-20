Cinthia Fernández decidió romper la distancia y visitar a sus dos hijas mayores, Charis y Bella, que se encontraban de viaje de egresados con sus compañeros de primaria en Tigre.

“Las fui a sorprender y darles un beso”, escribió la mediática en su cuenta de Instagram, donde compartió un video del emotivo reencuentro junto a su hija menor, Francesca.

“Es el mejor regalo que tuve, abrazarlas y escuchar los ‘te amo’ y ‘te extraño’. No pido más en esta vida, solo que nunca me falten”, expresó la bailarina, conmovida, en la publicación. Según explicó, tomó la decisión de visitarlas porque se sentía movilizada al pasar el día sin ellas: “Hoy me levanté y me sentía muy movilizada sin mis hijas. Dije ‘acá sentada no me puedo quedar’”.

Crédito: Instagram

LA REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Sin embargo, la sorpresa no pasó inadvertida. La visita de Cinthia al hotel donde se hospedaban las nenas generó una fuerte reacción en redes sociales, donde muchos usuarios la criticaron por interrumpir el viaje escolar.

“Te pasaste tres pueblos. Es como que en la luna de miel te aparezca tu suegra”, escribió una usuaria. Otra agregó: “Ella siempre quiere ser el centro de atención. ¡Qué densa!”.

Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en el viaje de egresados y desató una ola de críticas en redes. Crédito: Instagram

Algunos seguidores también cuestionaron si la escuela había autorizado la visita y plantearon que otros padres no tuvieron la misma posibilidad. “Por más que sea el Día de la Madre, ellas están con sus amigos. Esto pasa porque es Cinthia Fernández”, comentó otra internauta.