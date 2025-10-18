Este fin de semana, Cinthia Fernández cumplió 38 años y decidió celebrarlo de una manera íntima y especial: en su casa, rodeada de sus seres queridos. A través de sus redes sociales, la mediática compartió imágenes del festejo y mostró el lujoso regalo que le hizo su novio y futuro marido, Roberto Castillo.

“Mi cumpleaños feliz. Gracias por el regalo de este hermoso día. Agradecida del amor que me rodea, de mi familia y amigos que desactivan mi personalidad grinch de festejarlo. Los amo. ¡¡Gracias por organizar todo, Roberto Castillo, te amo!!”, escribió en su cuenta de Instagram. Con su característico humor, agregó: “Adivinen cuánto cumple la vieja”.

Cinthia Fernández festejó sus 38 años con un lujoso regalo de su novio Roberto Castillo. CRÉDITO: INSTAGRAM

En las fotos, se puede ver que la mesa estuvo repleta de pizzas artesanales, postres frescos y tragos coloridos, además de una torta que se llevó todas las miradas: decorada en tonos beige, con buttercream, perlas, una corona y una bengala que coronó el momento del brindis.

Cinthia Fernández festejó sus 38 años con un lujoso regalo de su novio Roberto Castillo. CRÉDITO: INSTAGRAM

EL REGALO DE ROBERTO CASTILLO A CINTHIA FERNÁNDEZ

Pero el detalle que más comentarios generó fue el regalo de Roberto Castillo, quien sorprendió a Cinthia con joyas de una exclusiva marca internacional: un par de aros y una cadena de oro con un dije, símbolo del amor que los une.

Cinthia Fernández festejó sus 38 años con un lujoso regalo de su novio Roberto Castillo. CRÉDITO: INSTAGRAM

Cinthia Fernández festejó sus 38 años con un lujoso regalo de su novio Roberto Castillo. CRÉDITO: INSTAGRAM

La celebración también reunió a las hijas de la modelo, Charis, Bella y Francesca, junto a las hijas de Roberto, Olivia y Helena —fruto de su relación con Daniela Vera Fontana— y Pilar, de una pareja anterior.-