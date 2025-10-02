Lola Latorre cumplió el sueño de recibirse de abogada y no perdió la oportunidad de lanzar una picante chicana a Cinthia Fernández, quien también estudia la misma carrera.

La influencer compartió la noticia en sus redes sociales y enseguida se volvió tendencia por el divertido ida y vuelta con la bailarina.

“Te gané”, escribió Lola en una historia de Instagram, apuntando directo a Cinthia, que todavía sigue cursando la carrera.

La respuesta no tardó en llegar: “Vamos Lolita, te felicito chiquita. Ahora que me toca estudiar, entiendo el esfuerzo y las horas que uno dedica. Pero qué linda satisfacción”, le contestó Fernández, reconociendo el logro de su colega.

El desafío de Yanina Latorre y la promesa cumplida

Todo este cruce tiene historia. Hace unos meses, se filtró un audio en el que Yanina Latorre le pedía a su hija que se pusiera las pilas con la facultad:

“Ponete a estudiar querida, porque ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada. ¡Te va a ganar Cintita Fernández!”, le advertía la panelista, entre risas.

Finalmente, este miércoles, Lola rindió su última materia y salió triunfante de la universidad, donde la esperaban su mamá y varios compañeros.

Como manda la tradición, la flamante abogada terminó bañada en serpentina, huevos y harina, y posó para la clásica foto con un cartel que decía “Abogada Latorre”.

También se animó a carteles más descontracturados como “Nepobaby y abogada” y “Me verán bronceada en Tribunales”.

El festejo familiar y la emoción de Yanina

La alegría fue total en la familia Latorre. Yanina, emocionada, registró cada momento en sus redes y no ocultó el orgullo por el logro de su hija: “¡Lola es abogada! ¡Te felicito! Acaba de rendir la última materia. Fue un ocho, ¿no? Hace una hora estoy pariendo muda. ¡Lola es abogada, amor!”, gritó la conductora, abrazando a Lola en medio de la celebración.

La influencer compartió imágenes del festejo familiar y dejó en claro que el esfuerzo valió la pena. Ahora, con el título en mano, Lola Latorre ya piensa en nuevos desafíos, pero sin perder el humor que la caracteriza.