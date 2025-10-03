Cinthia Fernández volvió a encender las redes sociales con un video que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Mucho antes de convertirse en panelista y figura mediática, la ex de Matías Defederico se dedicaba profesionalmente al baile, y suele aprovechar su perfil en Instagram para mostrar sus rutinas y coreografías más atrevidas.

Este sábado, la mediática compartió un clip al ritmo de “Los del Espacio” de María Becerra, donde se la ve con un look súper sensual: apenas un top blanco y una colaless al tono. En la descripción, lanzó una frase que se volvió tendencia: “A mover la gelatina que es sábado”.

CRÉDITO: Instagram

LA REACCIÓN DE SUS SEGUIDORES

El posteo superó rápidamente los 20 mil “me gusta” y desató una lluvia de comentarios. Muchos admiraron su figura y recordaron que, tras convertirse en mamá de sus tres hijas —las gemelas Charis y Bella, y la menor Francesca—, sigue manteniendo un físico impecable. “Si vos tenés gelatina, ¿qué nos queda a las mortales?”, bromeó una seguidora entre los mensajes más celebrados.

Pero no todo fue halago. Las críticas también se hicieron presentes: algunos usuarios cuestionaron la necesidad de mostrarse con tan poca ropa y la acusaron de “querer llamar la atención”. Otros pusieron el foco en si era un buen ejemplo para sus hijas exponer su cuerpo de esa manera en redes sociales.