La nueva apuesta de Telefé llega con una propuesta innovadora: una ficción en formato vertical pensada para redes sociales y televisión. “Triángulo Amoroso” se estrena el lunes 11 de mayo y promete convertirse en uno de los contenidos más comentados del mes.

La microserie sigue a Wanda Nara y Maxi López interpretándose a sí mismos en una historia que combina comedia, romance y caos mediático. Ambos aceptan protagonizar una novedosa novela, pero todo cambia cuando descubren una cláusula inesperada en sus contratos: deberán besarse en cámara.

Wanda Nara y Maxi López estrenan su serie vertical (Foto: Prensa).

Lo que parece un detalle menor desata tensiones, negociaciones y un escándalo creciente que amenaza con hacer tambalear el proyecto. La trama juega constantemente con el límite entre la ficción y la realidad, un recurso que potencia el interés del público.

Dónde ver la serie de Wanda Nara y Maxi López

“Triángulo Amoroso” estará disponible en todas las plataformas digitales de Telefe, incluyendo Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Además, también podrá verse después de Pasapalabra.

La serie cuenta con un elenco destacado que acompaña a los protagonistas:

Georgina Barbarossa

Yanina Latorre

Déborah Nishimoto

Sebastián Presta

César Bordón

Eugenia Guerty

Clara Kovacic

Pachu Peña

Lautaro Rodríguez

Lucas Spadafora

Nora Colosimo

“Triángulo Amoroso” combina egos, celos, negociaciones y emociones al límite en una historia dinámica y contemporánea que promete dar que hablar desde su estreno.

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