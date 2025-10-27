Este lunes por la noche Ángel de Brito confirmó que Yanina Latorre no estará en la próxima emisión de LAM. La noticia no solo sorprendió a los fanáticos del ciclo, sino que también abrió la puerta a una jugada inesperada porque Estefi Berardi será quien ocupará el lugar de la conductora de SQP.

La decisión no es menor: Berardi y Latorre arrastran un larguísimo historial de cruces y chicanas que quedó marcada en la memoria de los televidentes hasta junio de 2024. Por eso, la elección de Estefi como reemplazo promete levantar temperatura en el estudio y en las redes sociales, y corrobora en cierta forma la tensión que se rumorea desde hace algún tiempo en la dupla de Yanina y Ángel.

Hace poco tiempo, Berardi anunció que dejaba Los Profesionales (El Nueve) para enfocarse en su agencia de marketing. Sin embargo, la producción de LAM la convocó especialmente para cubrir la ausencia de Yanina, y la panelista aceptó volver, aunque sea por un día, a uno de los programas donde más repercusión generó.

Berardi, que está rumoreada como panelista de Moria Casán, mantiene así su presencia en la pantalla chica con apariciones puntuales, pero cada vez que pisa un estudio, no pasa desapercibida. Su mirada sobre el mundo del espectáculo y la moda suele generar debate, y su regreso a LAM no será la excepción.

Cuando Pepe Ochoa le contó a Yanina este lunes que será reemplazada por Berardi, la panelista se limitó a decir “No me molesta” con cara de pocos amigos. Ante el chicaneo de Ángel, la panelista trató de hacer algunos chistes, pero solo volvió a crear tensión con Mónica Farro.

“Por lo menos es limpia”, agregó la panelista, mientras Ángel le decía que no le creía que no le molestaba la presencia de Berardi. “Claro, porque a veces te sientan gente sucia y yo pongo el c… acá”, dijo ante la cara de desconcierto de Mónica.

