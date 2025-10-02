La reciente salida de Estefi Berardi de Los Profesionales de Siempre dejó un hueco en el panel del ciclo, y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre quién sería la nueva incorporación.

La confirmación llegó en el streaming Ya fue todo, donde Barbie Gyalay reveló la primicia:“Es una persona que actualmente está en tele. Es un pase de canal. Fue una decisión de ella, un cambio copado para su carrera. Esta persona está en A la Tarde”, adelantó.

¿QUIÉN OCUPARÁ EL LUGAR DE ESTEFI BERARDI?

Finalmente, el misterio se resolvió: la elegida es Josefina Pouso, quien dará el salto a El Nueve para integrarse al programa conducido por Florencia de la V.

Con su estilo frontal y experiencia en el medio, la periodista llega para ocupar un rol clave en los debates y análisis del mundo del espectáculo, aportando una nueva impronta al histórico panel.