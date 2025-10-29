Yanina Latorre continúa con la guerra mediática contra Nancy Pazos y, esta vez, se burló porque la periodista usa carteras importadas.

En un marco de ida y vuelta tenso por posturas políticas, la panelista volvió a arremeter contra la especialista política.

Yanina no tuvo piedad desde su cuenta de X y, si bien no dejó una frase, fue contundente con un gesto que la caracteriza.

YANINA LATORRE CONTRA NANCY PAZOS

Pochi de Gossipeame publicó una historia donde se ve a Nancy Pazos en el shopping DOT con una cartera importada. La periodista expresó: “Me sorprendió el detalle de la cartera Louis Vuitton, me la veía más con una industria nacional”.

Yanina Latorre aún se burla de Nancy Pazos porque usa carteras importadas | Créditos: Instagram @gossipeame

Latorre opinó de manera contundente: citó la foto y escribió “jajajajajajajaj”.