Yanina Latorre continúa con la guerra mediática contra Nancy Pazos y, esta vez, se burló porque la periodista usa carteras importadas.
LEÉ MÁS
En un marco de ida y vuelta tenso por posturas políticas, la panelista volvió a arremeter contra la especialista política.
Yanina no tuvo piedad desde su cuenta de X y, si bien no dejó una frase, fue contundente con un gesto que la caracteriza.
YANINA LATORRE CONTRA NANCY PAZOS
Pochi de Gossipeame publicó una historia donde se ve a Nancy Pazos en el shopping DOT con una cartera importada. La periodista expresó: “Me sorprendió el detalle de la cartera Louis Vuitton, me la veía más con una industria nacional”.
Latorre opinó de manera contundente: citó la foto y escribió “jajajajajajajaj”.