La jornada electoral del domingo dejó un dato que sacudió el mapa político: La Libertad Avanza se impuso en buena parte del país y logró un triunfo clave en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof.

En ese distrito, el candidato que encabezó la boleta fue Diego Santilli, quien asumió el liderazgo tras la renuncia de José Luis Espert en medio de acusaciones por sus presuntos vínculos con el empresario Fred Machado, detenido en Estados Unidos por una causa narco.

Horas antes de la victoria, Nancy Pazos —periodista y expareja de Santilli, con quien compartió una década de vida y tiene hijos en común— participó de una transmisión especial en Olga y fue tajante: “No quería que triunfara en territorio bonaerense”.

Nancy Pazos (Foto: Movilpress)

La reacción de Nancy Pazos tras el triunfo de Santilli

Este lunes, en el programa A la Barbarossa (Telefe), Pazos volvió a referirse al tema y no esquivó la pregunta de Analía Franchín sobre el resultado electoral de Santilli: “¿Realmente querías que no le vaya bien?”, le consultó su compañera.

La periodista fue directa: “Es verdad que no quería que ganara. Cada uno tiene su ideología política. Yo lo que vengo diciendo y sigo sosteniendo, más allá del resultado, es que a mí lo que más me aterra es lo que hay atrás de la ideología de los libertarios”.

Nancy Pazos, con transparencias, junto a Diego Santilli (Foto: Jennifer Rubio)

Pazos profundizó su postura y apuntó contra el oficialismo nacional: “Es un gobierno que ha puesto casi de moda la crueldad. Y la verdad que la gente avale esto, me duele”.

El costado personal y la relación con Santilli

En medio del análisis político, Nancy Pazos también hizo referencia a su vínculo con el flamante ganador en Buenos Aires: “De más está decir, que es el papá de mis hijos. Contribuí un montón para que pudiera hablar de esa manera también en su momento”, remarcó, dejando en claro la historia compartida y el impacto personal del resultado.

Los números del triunfo y la reacción de Santilli

Según los datos oficiales, la elección en la provincia de Buenos Aires estuvo marcada por una fuerte polarización: La Libertad Avanza obtuvo el 41,45% de los votos, mientras que el oficialismo alcanzó el 40,91%, con el 99% de las mesas escrutadas. Mucho más atrás quedó el Frente de Izquierda, con poco más del 5%.

Tras conocerse los primeros resultados, Diego Santilli celebró el histórico triunfo de su espacio: “Hicimos historia en la provincia”, lanzó el candidato, que compartió los festejos junto a Patricia Bullrich y la militancia libertaria.