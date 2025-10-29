Yanina Latorre no seguirá en LAM desde la próxima temporada, pero este martes ya hubo una prueba piloto de su reemplazo: su silla la ocupó Estefanía Berardi.

Si bien la periodista ya había trabajado en el programa de Ángel de Brito, hacía mucho tiempo que no estaba en el panel.

Esta vez, ocurrió porque Yanina fue invitada a un streaming y, como el horario coincidía con la transmisión televisiva, debía ausentarse de su rol habitual.

Estefi Berardi y Yanina Latorre (Fotos: Instagram @yanilatorre y @Estefi Berardi)

YANINA LATORRE LE RESPONDIÓ A ESTEFANÍA BERARDI

En ese marco, Latorre se soltó en el streaming y empezó: “Hoy Ángel, que es un conchudo, la llamó y dijo: ‘Yanina va a un streaming’ y la invitamos a Estefi en su silla”.

No sólo eso, sino que profundizó con una chicana: “Así que estoy acá, con ustedes y la otra está ocupando mi silla. Le mando un beso, que la disfrute. Es hoy. No sé, por ahí el año que viene la contratan”.