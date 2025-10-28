La relación parece no tener vuelta atrás. Luego de ser presentada por Ángel de Brito como angelita invitada, Estefi Berardi explicó en vivo por qué solicitó que Yanina Latorre no estuviera presente en LAM al mismo tiempo que ella.

La panelista fue contundente y no dejó lugar a dudas. ¿Vos no querías venir cuando esté Yanina acá en el programa?“, indagó el conductor. A lo que Estefi se sinceró: ”Prefiero que no. ¿Por qué? Porque puedo elegir. Y prefiero que no“.

Cabe recordar que el vínculo entre Berardi y Yanina escaló hasta la Justicia después de los picantes cruces que protagonizaron ante las cámaras por diversos escándalos de público conocimiento.

¡Tremendo!

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ESTEFI BERARDI REVELÓ DE QUÉ VA A TRABAJAR TRAS RENUNCIAR A LOS PROFESIONALES DE SIEMPRE Y ALEJARSE DE LA TV

En una nota que dio a LAM, Estefi Berardi contó los motivos de su salida de Los Profesionales de Siempre y sorprendió al revelar que deja la televisión para dedicarse de lleno a su agencia de marketing.

“Abrí mi agencia de marketing este año. Es bastante nuevo, no estoy hace tanto con esto, empecé haciéndolo muy tranqui y empecé a crecer muy rápido. Hoy tengo mucha demanda de clientes y manejo la comunicación de un montón de empresas”, relató Estefi con entusiasmo.

La expanelista aclaró que su decisión no tiene que ver con conflictos internos, sino con un cambio personal: “Me está yendo muy bien y siento que mi corazón siente que es momento de ponerle todo a eso en este momento. Mi intuición me decía que sí, porque ya no podía hacer todo”.

Foto: Captura (América)

Sobre la exigencia que implica trabajar en televisión, Berardi fue sincera: “Ustedes saben que hacer un programa no es solo estar sentado ahí dos horas. La gente por ahí piensa que te sentás y hablás bolude..., pero tenés que buscar temas, investigar, leer una causa. Hay panelistas que solo calientan la horita que van, pero a mí me gustaba trabajar de verdad”.

Estefi Berardi: “Abrí mi agencia de marketing este año. Es bastante nuevo, no estoy hace tanto con esto, empecé haciéndolo muy tranqui y empecé a crecer muy rápido“.

Consultada sobre su vínculo con sus compañeros, Estefi descartó cualquier tipo de roce: “Me voy bien con Flor y con todos“, aclaró. Y cerró: “Cuando acepté hacer Los Profesionales era porque me motivaba trabajar con Flor, la quería conocer y quería laburar con ella. Y ahora la voy a extrañar”.