Estefi Berardi opinó de las declaraciones de Agustín Franzoni y cuestionó la reacción de Flor Jazmín Peña, quien recurrirá a la Justicia.

La opinión de la panelista de Los Profesionales generó impacto en redes y más polémica.

¿Qué había dicho Franzoni sobre Flor Jazmín Peña?

“Tengo un par de videitos que no voy a borrar. No los borro ni en pedo… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados”, aseguró el influencer e integrante de Circuito Cerrado.

Foto: captura de elnueve, Los Profesionales.

“ELLA ES UNA EXAGERADA”: ESTEFI BERARDI CUESTIONÓ A FLOR JAZMÍN PEÑA

Flor de la Ve: -Él dijo “¿tengo videos de una ex” y pusieron la música de Luzu.

Débora D’Amato: -No es gracioso.

Estefi Berardi: -Ellos estaban jugando un juego. No lo estoy justificando. No es que él decidió sentarse y empezar a ventilar. Estaban jugando un juego muy boludo y esta gente no tiene consciencia de la repercusión de lo que dicen...

Flor de la Ve: -¿Y por qué al otro día tiene que pedir disculpas?

Barardi: -Por el hate que se comió. Y me parece una exageración lo que dijo Flor Jazmín. Yo no puedo juzgar lo que siente ella, pero no creo que él la haya amenazado. Agustín Franzoni no lo dijo con maldad.

Débora: -Pero nena, alguien que dice que tiene guardada las fotos tuyas en bolas es amenazante.

