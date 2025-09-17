Yanina Latorre reflotó en SQP y en LAM un perturbador relato de Flor Jazmín Peña, luego de que su exnovio, Agustín Franzoni, contara en La Casa Streaming que tiene videos íntimos de ella.

“Tengo un par de videitos que no voy a borrar. No los borro ni en pedo… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados”, dijo el influencer e integrante de Circuito Cerrado, generando repudio y bronca en las redes.

Con la polémica instalada, Yanina recordó un accionar de Franzoni con Peña que ya había generado malestar: sin su consentimiento, le habría sacado fotos desnuda mientras dormía y luego jugaba con ese material.

EL SUPUESTO ACCIONAR DE AGUSTÍN FRANZONI CON FLOR JAZMÍN PEÑA QUE LA PERTURBABA

“Se ve que el pibe tiene un problema. Ella contó, un verano en Luzu, que tuvo un ex, que es él, que le sacaba fotos desnuda mientras dormía y al otro día se las mandaba por WhatsApp”, relató Yanina en América.

Y agregó, tras ver el testimonio de Flor Jazmín: “Ella dijo que le parecía un horror, que era intimidante”.

