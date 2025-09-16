Agustín Franzoni quedó en el ojo de la tormenta luego de confirmar en un programa que tenía videos íntimos de Flor Jazmín Peña, su expareja. Tras las fuertes declaraciones de Nico Occhiato, el bailarín e influencer intentó aclarar la situación con un descargo que sorprendió por el tono y las justificaciones.

Todo comenzó en Red Flag, el ciclo de streaming en el que participa, cuando en medio de una dinámica sobre vínculos pasados lanzó una frase que generó indignación. “Tengo un par de videítos que no voy a borrar. En un par de años capaz que salen fortuna”, dijo, dejando entrever que conservaba material privado de sus exnovias.

La reacción de los usuarios de redes sociales no tardó en llegar y el entorno de Flor Jazmín Peña también se mostró incómodo con el tema. Frente al revuelo, Franzoni volvió a Red lag para desmentir todo. “Respecto a lo que sucedió ayer, nada. Subieron un clip fuera de contexto. Quería aclarar que fue un chiste, que no tengo ningún flash drive con videos de mis exs ni nada”, explicó.

QUÉ DIJO AGUSTÍN FRANZONI SOBRE LOS VIDEOS ÍNTIMOS DE FLOR JAZMÍN PEÑA TRAS LA FURIA DE NICO OCCHIATO

Franzoni sostuvo que sus seguidores entendieron el tono de la broma. “Creo que, de hecho, nadie comentó nada y pasó porque se entendió que fue en chiste”, argumentó con reservas. “Obviamente, no avalo ese tipo de chiste. Sé que no es un tema para hacer chistes y no estoy de acuerdo, pero son cosas que pueden suceder estando al aire hablando”, agregó.

Franzoni también salió en defensa de sus compañeros, que fueron criticados por no interrumpirlo. “Quería hablar con mis compañeros que también los criticaron porque no me frenaron, pero creo que ellos saben que yo no soy así y sería incapaz de hacer algo de eso”, señaló.

Flor Jazmín Peña se mostró a los besos y a puro mimo con Agustín Franzoni en Instagram.

De esta manera, el influencer intentó cerrar la polémica, aclarando que no buscó exponer a Flor Jazmín Peña ni a ninguna de sus exparejas, y que su comentario solo fue un chiste mal interpretado, pero no pudo evitar recibir muchas críticas en las redes sociales.

