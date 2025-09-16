Agustín Franzoni desató una verdadera polémica en redes sociales al afirmar que tiene videos íntimos de una exnovia y que no los borra porque en el futuro podrían valer una fortuna.
Su última pareja pública fue Flor Jazmín Peña, a quien no mencionó directamente, pero sus declaraciones en La Casa stream dejaron entrever que se refería a ella.
La desubicada y repudiable declaración de Agustín se dio en el marco de un juego que estaba llevando adelante Chopa y terminó en escándalo.
Tanto Chopa como Manu Viale desaprobaron lo que dijo su compañero, así como su accionar.
Más sobre este tema
AGUSTÍN FRANZONI: “TENGO UN PAR DE VIDEITOS DE MI EX QUE NO VOY A BORRAR PORQUE…”
Chopa: -¿Guarda fotos íntimas del ex?
Manu Viale: -¡No!
Agustín Franzoni: -Tengo un par de videitos que no voy a borrar.
Manu Viale: -¡Nooo! Te cago a piñas.
Franzoni: -¿Tengo que borrar los videitos que tengo?
Chopa: -¡Obvio!
Franzoni: -¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pedo... En un par de años capaz que salen fortuna. Chicos, ¿por qué los tenés que borrar?
Manu Viale: -Porque ya está. Ya pasó.
Franzoni: -Están bien guardados.
Chopa: -¿Para qué los querés?
Franzoni: -Y, es parte de mi vida. Los tengo en una memoria.
Chopa: -Yo me separo y te denuncia.
Franzoni: -No, yo no borraría esas cosas.
Más sobre este tema
Agustín Franzoni habló de los videos íntimos de su ex y desató un escándalo en redes
El clip de Franzoni se hizo viral en X y el repudio de los usuarios fue masivo, tanto que se trasladó a los perfiles del influencer.