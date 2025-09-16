Agustín Franzoni desató una verdadera polémica en redes sociales al afirmar que tiene videos íntimos de una exnovia y que no los borra porque en el futuro podrían valer una fortuna.

Su última pareja pública fue Flor Jazmín Peña, a quien no mencionó directamente, pero sus declaraciones en La Casa stream dejaron entrever que se refería a ella.

La desubicada y repudiable declaración de Agustín se dio en el marco de un juego que estaba llevando adelante Chopa y terminó en escándalo.

Tanto Chopa como Manu Viale desaprobaron lo que dijo su compañero, así como su accionar.

AGUSTÍN FRANZONI: “TENGO UN PAR DE VIDEITOS DE MI EX QUE NO VOY A BORRAR PORQUE…”

Chopa: -¿Guarda fotos íntimas del ex?

Manu Viale: -¡No!

Agustín Franzoni: -Tengo un par de videitos que no voy a borrar.

Manu Viale: -¡Nooo! Te cago a piñas.

Franzoni: -¿Tengo que borrar los videitos que tengo?

Chopa: -¡Obvio!

Franzoni: -¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pedo... En un par de años capaz que salen fortuna. Chicos, ¿por qué los tenés que borrar?

Manu Viale: -Porque ya está. Ya pasó.

Franzoni: -Están bien guardados.

Chopa: -¿Para qué los querés?

Franzoni: -Y, es parte de mi vida. Los tengo en una memoria.

Chopa: -Yo me separo y te denuncia.

Franzoni: -No, yo no borraría esas cosas.

El clip de Franzoni se hizo viral en X y el repudio de los usuarios fue masivo, tanto que se trasladó a los perfiles del influencer.

