En septiembre del año pasado, los dos años de amor bajo perfil de Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni llegaron a su final.

Sin embargo, lo que pareció haber sido una armoniosa ruptura no fue así y el influencer volvió a opinar a fondo de su ex y de su actual pareja, Nicolás Occhiato.

En un mano a mano con Gregorio Rossello, Agustín habló de las críticas que recibió del fandom Occhiamin, alusivas a sus escandalosas declaraciones sobre el final de la pareja con la bailarina, en las que puso en duda las “fechas” del comienzo del romance de Flor con Occhiato. Y, como si fuera poco, la trató de “careta” por no ser auténtica cada vez que da una nota.

“Nadie entendía la peli, y es lógico”, le dijo Grego a Agustín en Claro Hijo, y Franzoni se despachó con todo.

“Es que nadie puede entender la peli. Entiendo que la gente que me bardea es fan de Occhiamin, pero no podés juzgar el dolor ajeno. Nada se puede juzgar. Nadie puede sentir lo que yo siento. Nadie sabe lo que yo sentía”, expresó Franzoni, enérgico.

Y continuó: “Partiendo de esa base, no me afecta lo que me diga la gente, me parece ridículo. Ya el que comenta es porque no está haciendo nada, no le pasa nada. ¿Vos tenés tiempo para comentar sobre la vida de otro?”.

¿AGUSTÍN FRANZONI LE FUE INFIEL A FLOR JAZMÍN PEÑA?

El año pasado salió a la luz un “comprometedor” chat de Agustín Franzoni con otra mujer, por el cual se lo acusó de haber engañado a Flor Jazmín Peña.

En tren de confesiones, el influencer habló en Claro Hijo de dicho episodio y aseguró que se mostró solo una parte del diálogo y descontextualizado. Y afirmó: “Yo jamás le fui infiel a Flor, jamás. Ni cerca”.

