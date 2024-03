Luego de casi dos años de amor bajo perfil con Agustín Franzoni, Flor Jazmín Peña terminó la pareja y le dio rienda suelta a su amor con Nico Occhiato, con quien oficializó el noviazgo a fines de 2023.

En ese marco, Franzoni le dio una nota a Socios del Espectáculo y deslizó que la bailarina le habría sido infiel con el conductor de Luzu TV.

A casi un mes y medio de dichas declaraciones, LAM habló con Flor Jazmín Peña de las explosivas palabras de su ex y ella no solo respondió con contundencia, se angustió en plena nota y quedó al borde del llanto.

FLOR JAZMÍN PEÑA NEGÓ HABERLE SIDO INFIEL A AGUS FRANZONI CON NICO OCCHIATO

Notero: -Agus habló con la gente de Socios y dijo algo de las fechas...

Flor Jazmín Peña: -No pienso hablar mal de Agus. creo que las cosas que dijo debe ser porque debe tener un enojo, que lo entiendo. No existen tales fechas que se superpongan. Jamás le fui infiel a él con Nico Occhiato.

Notero: -Cuando viste eso, le dijiste “¿querés aclarar algo? Lo hablamos”.

Flor: -No. Lo vi y primero me dolió porque él sabe cómo son las cosas. Siempre tuvimos un vínculo muy honesto. Desde el primer momento en el que sentí que me estaba pasando algo, lo conversé con él...

Notero: -Cuando te comenzaron a pasar cosas con Nico lo hablaste con él en privado, de frente. ¿Cómo lo tomó él?

Flor: -Lo entendió porque es una persona que me conoce mucho. Nos conocemos un montón. Él es muy empático y muy sensible... Hay cosas que tienen que ver con el amor que uno elige. Te enamorás o no te enamorás, no elegís de quién te enamoras. Cuando me di cuenta de lo que me estaba pasando, ay, hasta me angustio un poco, obvio que fue un garrón, un quilombo. Yo con Nico comparto un montón de tiempo, trabajo en su empresa. No dije “uy, qué bueno”. Las cosas te pasan. Te hacés cargo o no te hacés cargo.