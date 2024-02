Lejos de tener el “chip de la televisión” puesto, Agustín Franzoni habló a fondo de su separación de Flor Jazmín Peña y del impacto que le causo que la bailarina se ponga de novia con Nicolás Occhiato, su examigo y jefe en Luzu TV.

“Flor fue la mujer más importante de mi vida. Es una amistad de 15 años. Fue más que mi pareja. Obviamente que fuimos novios, teníamos exclusividad y fue una pareja mangánica. Estuvimos casi dos años”, dijo Franzoni, con contundencia, en Socios del Espectáculo.

Y continuó: “Yo estuve enamorado de ella casi desde que la conozco, hace 13 o 14 años. Y hace dos años de dio la oportunidad de que ella se enamoró de mí y estuvimos”.

Finalizada la pareja en agosto, Agustín explicó por qué está tan dolido con el blanqueo amoroso de Peña y Occhiato: “Hay mucho hate (odio), me dicen ‘soltá’. ¿Pero cómo no me va a doler que mi mejor amiga, el amor de mi vida, de pasar a decir ‘nos vamos a casar, vamos a tener hijos’ pasa a estar en pareja y blanqueando con alguien? Obviamente que me duele”.

AGUSTÍN FRANZONI NO QUIERE SABER NADA DE FLOR JAZMÍN PEÑA

“Con ella no está todo intacto. El amor fue transformándose. No estoy listo para tener un vínculo con ella. Y tampoco me interesa. Uno va viendo cosas, actitudes que no me gustan y no la elijo para vincularme”, expresó el influencer, dolido con Flor Jazmín.

Acto seguido, y tras decir que no le dan las cuentas de cuándo Flor comenzó a tener un romance con Occhiato, Franzoni agregó: “Fue todo muy sucio y muy confuso. Yo estaba una posición muy incómoda. Ella era mi pareja, él mi jefe y era mi lugar de trabajo”.