Uno de los más afectados por la confirmación del noviazgo de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña fue Agustín Franzoni, nada menos que el ex de la influencer, y habló sin vueltas después de deslizar varias chicanas en las redes sociales.

“Flor no es mi ex. Es mi amiga. Creo que ella lo habla desde otro lugar, pero para mí es mi amiga que conozco hace casi 15 años. Me parece que entra más allá del nivel de expareja”, comenzó Agus en una nota con Socios del Espectáculo.

“Igual, ella se pone el chip de la televisión. Yo la conozco y sé que dice lo que todo el mundo quiere escuchar. Yo no me voy a poner el chip y decir ‘felicidades’, pero ojalá que estén bien y les vaya bien. Soy un ser humano. Obvio que me afecta”, continuó.

Entonces, Agus Franzoni quiso desenmascarar a Flor Jazmín Peña: “Me pareció un poco cualquiera la nota (que le dio a Socios). Yo la conozco y sé que es el chip, y estar diciendo lo que hay que decir”.

AGUS FRANZONI IRONIZÓ CON LA PUREZA DEL NOVIAZGO DE FLOR JAZMÍN PEÑA Y NICO OCCHIATO

“QuE les vaya increíble. Sé que la están rompiendo. Les garpó un montón, así que la sigan rompiendo”, explotó Agus a puro sarcasmo en referencia a la repercusión de prensa que tuvo Luzu TV.

“Ya no sé qué es genuino en el amor. No sé. Creo que estamos todos en constante cambio, todo el tiempo. Seguramente ahora sea un momento de súper éxtasis por todo el revuelo que se arma alrededor. El tiempo dirá”, sentenció incrédulo Agus Franzoni respecto del romance de Nicolás Oacchiato y Flor Jazmín Peña, su ex.