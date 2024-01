El blanqueo del romance de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña tuvo a Nati Jota como protagonista de rebote en las redes sociales, y la periodista reveló sin filtros cuál fue su reacción al enterarse de que los rumores eran ciertos y que influencers estaban de novios.

“Ni siquiera es verdad que estuve con Nico o que me gustaba, entonces me dio medio fiaca y me subí con humor al TT”, comenzó la periodista en una nota con Socios del Espectáculo.

Entonces, aclaró su irónico posteo en Twitter: “Obvio, le mandé mensajes a los chicos también para que quede claro que era un chiste”.

Al final, Nati Jota admitió que “ya sabía” que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña eran pareja.

“No lo sabía por ellos en particular, sí como soy amiga de los chicos…”, reconoció.

En ese punto, Nati Jota se prendió fuego sola al asumir su intriga: “A parte, yo también preguntaba ‘¿Che, Nico y Flor están juntos? También les preguntaba a los chicos, porque uno empieza a ver cosas. A fin de cuentas somos un gran grupo. Uno tiene contacto. Ya lo sabía hace un tiempo”.

“No sé hace cuánto están, pero lo sabía”, cerró Nati Jota sobre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.