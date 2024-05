A ocho meses de hacerse pública la separación de Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni, el joven influencer y bailarín arremetió con todo contra Nico Occhiato, el actual novio de su ex.

En un vivo con Grego Rossello, Agustín se pasó de copas y deslizó que no se lo quiere ni cruzar a Occhiato, quien hasta el año pasado también fue su jefe en Luzu TV, por eso no sabe si irá al cumpleaños de Nati Jota el sábado 25 de mayo.

AGUSTÍN FRANZONI, PICÁNTISIMO CON NICO OCCHIATO

Grego: Rossello: -El sábado vamos al cumple de Natalia, ¿no?

Agustín Franzoni: -Y no sé. Si invitó al que te dije (se toca el hombro en señal de “el jefe” por Nico Occhiato).

Grego: -No, bueno, vos estás muy polémico hoy. Vos tenés que dejar de tomar vino.

Agustín: -Yo le dije “boluda, hacé lo que quieras, pero... así no quiero ir”. Si me cruzo me voy a tener que pelear. ¡No! Mentira. Sacame el vino.

Grego: -Voy a terminar yo en el quilombo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.