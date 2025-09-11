Agustín Franzoni decidió enfrentar los rumores que lo señalaron como el supuesto “tercero en discordia” entre Gime Accardi y Nico Vázquez.

El influencer habló en el programa Puro Show y fue contundente: “No hubo nada”.

El exnovio de Flor Jazmín Peña reconoció que se enteró de los comentarios que circularon en redes sociales y explicó cómo surgieron las versiones: “Todo empezó por unos TikTok que tengo bailando con ella, pero fue un viaje que compartimos también con Lizardo Ponce, con Sofi Morandi, subí videos con todos”.

Agustín Franzoni habló en Puro Show de los rumores de romance con Gime Accardi (Foto: captura de eltrece).

Sobre su relación con la actriz, Franzoni fue claro: “Como dije antes, Gime me parece lo más pero no hubo más que eso. Es un bajón que le estén inventando todo el tiempo estas cosas. Y nada, a mí de mi parte me parece hasta cómico, qué sé yo”.

EL TRASFONDO DE SU SALIDA DE LUZU Y LA RELACIÓN CON FLOR JAZMÍN PEÑA

Durante la charla con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Agustín Franzoni también se refirió a su salida de Luzu y el fin de su romance con Flor Jazmín Peña, que hoy está en pareja con Nicolás Occhiato.

“Pasaron muchas cosas también con el programa, obvio que sufrí, como cualquier ruptura. También se mezclaron cosas, una ruptura amorosa, terminar un laburo que me gustaba mucho pero cosas que pasan”, sentenció.

