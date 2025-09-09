A dos meses de que Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaran su separación a la prensa, Cande Vetrano fue a la avant premiere de Verano Trippin con Andrés Gil y enfrentó a los noteros.

Cultora del bajo perfil y siempre con buena onda, la actriz se refirió a la versión de crisis de pareja con el papá de su bebé, Pino, tras ser señalado como el supuesto amante de Accardi.

CANDE VETRANO HABLÓ DE ANDRÉS GIL TRAS LA ESCANDALOSA SEPARACIÓN DE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI

“Estamos bien, bárbaro. Estoy súper bien. Ahora vamos a ver la película de nuestra amiga Morena”, le dijo Cande al notero de Desayuno Americano, mientras que Andrés ingresaba a la sala eludiendo las preguntas.

“¿Cómo atravesaste todo este último tiempo con todo el escándalo?”, le repreguntaron a Vetrano, y ella contestó: “Bien, bien, súper bien. Estoy bien. Estoy contenta”.

“¿Cómo te afectó?”, insistió el cronista. Sin filtros, Cande expresó: “Son cosas que pasan. Paja, paja de la vida. Pero está todo bien”.

Consultada por el rol de la prensa en pleno escándalo, la actriz aseguró no tener enojos con los medios: “Amor para todos”.

Cande Vetrano cerró la nota, tras ser rescatada por la directora del film, con humor: “Esto es rarísimo. Un escándalo. Mi primer escándalo”.

