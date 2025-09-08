Este lunes se realizó la avant premiere de Verano Trippin, la ópera prima de Morena Fernández Quinteros protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en la que Lali Espósito tiene una destacada participación.

Debido a eso, Lali asistió puntual al evento en un conocido shopping de Puente Saavedra acompañada por su pareja, Pedro Rosemblat. También estuvieron presentes los protagonistas del film y varios amigos de la cantante.

Entre este último grupo se destacó la presencia de Cande Vetrano y Andrés Gil, más unidos que nunca tras los rumores de crisis surgidos a raíz de la separación de Nico Vázquez y Gime Accardi. A ellos se sumó también Peter Lanzani, ex de Lali, que llegó solo a la presentación del film.

LAS FOTOS DE LALI ESPÓSITO EN LA PRESENTACIÓN DE VERANO TRIPPIN CON PEDRO ROSEMBLAR, PETER LANZANI Y CANDE VETRANO Y ANDRÉS GIL

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

Lali Espósito (Foto: Movilpress)

Lali Espósito y el elenco de Verano Trippin (Foto: Movilpress)

Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Movilpress)

Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Movilpress)

Peter Lanzani (Foto: Movilpress)

Peter Lanzani (Foto: Movilpress)

Cande Vetrano (Foto: Movilpress)

Cande Vetrano y Andrés Gil (Foto: Movilpress)

Cande Vetrano y Andrés Gil (Foto: Movilpress)

Belén Chavanne (Foto: Movilpress)

Anita Espósito (Foto: Movilpress)

