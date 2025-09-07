Este sábado, Lali Espósito se reencontró con su público en el estadio Vélez Sarsfield y entre ellos estaban Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, que sorprendieron a todos al ir a ver a la cantante, cantando y saltando al son de sus temas.

La pareja disfrutó del recital entre el público, cantando y bailando cada tema, mientras los fans viralizaban el momento en redes. Incluso la propia Tini compartió stories en su cuenta de Instagram mostrando extractos del show.

Cómplices y sonrientes, Tini y De Paul se mostraron unidos en una noche de fiesta pop que incluyó pogo y pura euforia en el estadio mientras la lente de Ciudad captaba a Lali en sus mejores momentos.

Leé más:

LAS MEJORES FOTOS DEL RECITAL DE LALI ESPÓSITO EN VELEZ

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

