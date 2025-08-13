Lejos del ruido mediático y resguardando su intimidad, Mariano Martínez fue al programa de Mario Pergolini y no pudo eludir las preguntas de los cronistas que lo aguardaban en la puerta.

Santiago Riva Roy fue al hueso y le hizo consultas sobre Lali Espósito, artista con quien terminó su historia de amor en 2016 en malos términos.

Como si fuera poco, después le preguntaron a Mariano por el affaire retro que tuvo con Carolina Molinari. El actor se fastidió y dio por terminada la nota.

LA INCÓMODA REACCIÓN DE MARIANO MARTÍNEZ CUANDO LE PREGUNTARON POR SU LALI ESPÓSITO

Notero: -Lali pasó un momento muy feo en un concierto, tuvo una amenaza de bomba. ¿Te puedo pedir una reflexión?

Mariano Martínez: -Yo no sabía que había pasado eso. Pero ¿qué soy? ¿Opinólogo? No sabía.

Notero: -¿Y Caro Molinari?

Mariano: -Bueno, chau. No quiero hablar de mi vida. Está todo bien, pero si arrancamos así. No me enojo, pero chau.

Notero: -Si se casa Lali, como Nico Cabré, ¿irías?

Mariano: -¡Qué personaje que sos! ¡Tirás cada pregunta!

