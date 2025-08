Lo que prometía ser una noche de fiesta y música terminó en momentos de tensión y preocupación. El 1 de agosto por la noche, el recital de Lali Espósito en San Juan fue interrumpido por una amenaza de bomba, que obligó a evacuar a todo el público del estadio Aldo Cantoni.

Una vez desactivado el estado de alerta, la cantante brindó el show y se expresó en las redes sociales: “Lo más importante es que estén todos bien. Gracias por la paciencia y por el amor de siempre”.

De regreso al ruedo laboral en Buenos Aires, Lali se expresó con contundencia del accionar de odio del que le tocó ser el blanco, en nota con Sálvese quien pueda por América.

Foto: captura de pantalla de América TV, SQP.

EL DESCARGO DE LALI TRAS LA AMENAZA DE BOMBA EN SU SHOW DE SAN JUAN

“Nosotros lo vivimos con tranquilidad, nos quedamos en el venue con el equipo, esperando que nos den información y confiando en la gente de seguridad. Después me preguntaron si me quería ir y dije que no”, dijo Lali en nota con SPQ.

Y continuó: “Cuando me dieron el ok, yo me sentí acompañada y con ganas de brindarle a la gente de San Juan el show. Lo hicimos con mucho amor”.

Enfrentada a Javier Milei, a quien cuestionó en más de una oportunidad por sus discursos de odio, Lali continuó: “Esto no lo llevo a un terreno tan persona y tan egoico, creo que habla de una época, de un modo que se instala. Cuando hablamos de discurso de odio, es esto”.

“Se viralizó el audio del llamado. Impacta escuchar a una persona con ese nivel (de odio) ... Estas personas, creo yo, que responde a una bajada de línea”, aseguró Espósito.

“Esto fue una demostración de que estas cosas tienen un resultado. Yo soy una privilegiada, estaba esperando dar mi concierto feliz, pero es injusto para la gente que había pagado la entrada. Es injusto pasar por algo así, había familia y niños”, expresó Lali, indignada.

Y continuó: “Yo estaba preocupada y triste por cómo la gente podía vivir esa tensión. No es grato”.

“Somos nosotros los que tenemos que desactivar esto. Si todos nos subimos a la bola de ser una persona maleducada, odiosa, mala y corrida de toda realidad de vivir en comunidad, creo que es una bola de mierda que no termina más”, concluyó Lali, con contundencia.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.