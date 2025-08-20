Lali Espósito compartió un video en su cuenta de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Desde la intimidad de su hogar, la artista mostró parte de la decoración y reveló cuáles son los ídolos que tiene enmarcados en sus paredes.

Foto: Instagram de Lali.

QUÉ ÍDOLOS TIENE LALI ESPÓSITO EN LAS PAREDES DE SU CASA

En las imágenes se pudieron ver retratos de grandes referentes de la música y la cultura popular: Mick Jagger, Charly García, Gustavo Cerati, Cher, Indio Solari y Sandro.

Pero también incluyó un homenaje al mejor jugador de fútbol argentino, con un cuadro de Diego Maradona junto a su mamá, Doña Tota.

El video plasmó la fuerte influencia musical que tuvo en la vida de Lali y lo significativo de elegir a figuras que marcaron a varias generaciones.

Con esta publicación, Lali no solo abrió las puertas de su casa, sino también de su universo personal, donde conviven sus pasiones y referentes artísticos.

Lali musicalizó la historia que subió a su red con una canción de Sandro y también se pudo ver en la escalera al gato de su novio Pedro Rosemblat, “amigo” del felino Villano.

