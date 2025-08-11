Lali Espósito conoció el jueves pasado en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires a Kylie Minogue, la estrella australiana de origen británico que vino al país para sorprender con su show.

“Storytelling de cómo conocí a Kylie Minogue”, comienza el video que Lali compartió orgullosa en sus redes.

“Empezamos a charlar (por chat), yo por supuesto le dije ‘Kylie I love you, Kylie we love you’... (y chequeando con mis amigos si mi inglés estaba bien)“, sigue.

Foto: captura de pantalla de Instagram

LALI ESPÓSITO CONTÓ COMO FUE SU ESPECIAL ENCUENTRO CON KYLIE MINOGUE

“Entonces cruzamos ahí unos mensajes. Ella se notaba en su forma de escribir, los iconitos, las cositas y los emojis que ponía. ¡Una cosa muy divina! Entonces cuando llega a la Argentina el otro día yo le mando un mensaje ‘Welcome to my country’ (bienvenida a la Argentina), le dije que la iba a ir a ver con amigos, que tenía todo listo para ir a su concierto y me dice ‘bueno, nos podemos conocer’“, explica la artista argentina.

Y continúa: “Bueno, cuestión que dos canciones antes de que termine el concierto (muy copada la gente del equipo, la productora que la trajo a ella, que me permite ir al camarín), nos recibe su equipo, que ya estaba todo coordinado para que nos veamos”.

“Ella estaba haciendo la última canción en el escenario, yo estaba abajo, en la zona de camarines, y de pronto aparece ella, recién bajada del escenario con una bata de la Argentina. Muy divina, muy simpática, nos abrazamos, hablamos con las manitos agarradas, yo me sorprendí de mi propio inglés”, prosigue, antes de concluir el video contando paso por paso cómo se sintió con la experiencia y qué le pareció su colega internacional.

Kylie Minnogue en Argentina (Foto: Movilpress)

