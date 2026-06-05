Las vacaciones de invierno 2026 suman una nueva propuesta para disfrutar en familia. Se trata de “Una Gran Aventura Nevada”, una comedia musical con efectos especiales que se presentará todos los días entre el 18 de julio y el 2 de agosto en la Sala Cortázar de Paseo La Plaza.

Con una puesta que combina teatro musical, fantasía y tecnología escénica, el espectáculo busca transportar al público a un reino cubierto de hielo donde la magia, la amistad y el amor serán protagonistas de una aventura llena de canciones, humor y momentos emotivos.

De qué trata “Una Gran Aventura Nevada”

La historia comienza cuando una niña descubre un poder mágico capaz de cambiarlo todo. A partir de ese momento, se embarca en un viaje que la llevará a comprender que las fuerzas más importantes no provienen de la magia, sino de los vínculos que construimos con quienes nos rodean.

A lo largo de la trama, los personajes deberán enfrentar desafíos inesperados mientras exploran valores como el coraje, la amistad, la solidaridad y el amor. Todo ello acompañado por una gran producción visual que incluye efectos especiales, pantallas animadas, coreografías y recursos escénicos diseñados para generar una experiencia inmersiva.

Foto: prensa Una Gran Aventura Nevada

Un espectáculo con gran despliegue visual

Según adelantó la producción, uno de los puntos fuertes del musical será su apuesta estética. La propuesta incluye impactantes recursos audiovisuales, escenografías especialmente diseñadas para cada escena y una serie de efectos especiales que transforman el escenario en distintos universos fantásticos.

La intención es que tanto los más chicos como los adultos puedan disfrutar de una experiencia teatral que combine entretenimiento, emoción y sorpresa durante toda la función.

El elenco de “Una Gran Aventura Nevada”

La obra cuenta con un elenco integrado por jóvenes artistas del teatro musical argentino:

Micaela Saromé (Anna)

María Guadalupe Veigüelo (Elsa)

Facundo Olivera (Kristoff)

Ricardo del Toro (Hans)

Julio Alexander Pinedo (Olaf)

Jan Pereyra (Sven)

Ayelen Antonena (Mamá Troll y Duquesa Real)

La producción está encabezada por Micaela Saromé, Valentina Fernández y Lucas Papalardo, quienes también participan en la dirección general del espectáculo.

Quiénes están detrás del proyecto

“Una Gran Aventura Nevada” es una creación de Magiverso Producciones, una compañía especializada en espectáculos infantiles y familiares que viene desarrollando propuestas originales dentro del circuito teatral porteño.

Entre sus impulsores se encuentran Micaela Saromé, actriz, docente y productora teatral; Valentina Fernández, bailarina y directora creativa con experiencia en producciones infantiles; y Lucas Papalardo, bailarín, coreógrafo y productor con trayectoria en musicales y espectáculos teatrales.

Durante 2025, el equipo estrenó producciones como “Multiverso: Guerra por los Elementos” y continuó consolidando una línea artística orientada al público infantil y familiar.

Cuándo y dónde ver el espectáculo

“Una Gran Aventura Nevada” tendrá función de prensa el 18 de julio y luego ofrecerá funciones diarias durante todas las vacaciones de invierno, hasta el 2 de agosto.

Dónde: Paseo La Plaza – Sala CortázarDirección: Avenida Corrientes 1660, Ciudad de Buenos AiresFechas: Del 18 de julio al 2 de agostoHorario: 17.40 horas

Con una combinación de música, fantasía, humor y tecnología escénica, el musical se perfila como una de las opciones más atractivas para quienes buscan disfrutar de una salida familiar durante el receso invernal.