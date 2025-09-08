El mismo fin de semana en que se llevaron a cabo las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, Lali Espósito se presentó en el estadio de Vélez, y una contundente arenga contra el presidente de la nación, Javier Milei, se viralizó en las redes sociales.

Si bien es de público conocimiento que la artista se encuentra en la vereda opuesta al mandatario libertario, quien la cuestionó y la acusó de vivir con dinero del Estado, Lali se sorprendió con la masiva reacción de su público durante el show.

“Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, votó a Milei”, gritaron sus fans, en un estadio lleno que saltó en la fuerte prédica en contra del Presidente.

Lali Espósito: el canto contra Milei a estadio lleno en plenas elecciones en PBA

LA REACCIÓN DE LALI TRAS LA CRÍTICA A MILEI EN SU SHOW

Con la picardía desafiante que la caracteriza, Lali se hizo eco del cántico y respondió, en uno de los tantos videos que se replicaron en las redes sociales.

“Tal vez acá adentro haya alguien que votó a Milei. Lo respetamos, pero no compartimos”, contestó la artista, que escribió Fanático, uno de sus mayores hits de su nuevo álbum, en alusión al Presidente de la Nación.

