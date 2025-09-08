Anoche, el Estadio de Vélez fue escenario de un show inolvidable de Lali Espósito, y entre el público estuvieron dos de sus amigas más cercanas: Tini Stoessel y Cande Vetrano, quienes no dudaron en compartir en redes la emoción que les generó verla brillar sobre el escenario.

EL MENSAJE DE TINI STOESSEL

En sus historias de Instagram, Tini subió un video del recital y le dedicó unas palabras cargadas de admiración: “Sos increíble @lali, es maravilloso verte ahí arriba”.

Crédito: Instagram

La cantante y actriz acompañó sus palabras con una imagen gigante de Lali proyectada en las pantallas, vistiendo un traje en blanco y negro, mientras hacía bailar a todo Vélez.

LA DEDICATORIA DE CANDE VETRANO

Por su parte, Cande Vetrano también compartió su experiencia en el show con una frase que resume la personalidad de su amiga: “Una persona sabiamente loca ❤️ cómo no amarte @lali”.

Crédito: Instagram

En su publicación se la ve a Lali con un look mucho más descontracturado y rockero, con falda escocesa roja, top y botas altas, rodeada de bailarinas y bajo una lluvia de luces.