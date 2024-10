En medio de la promoción de su nuevo tema, Fanático, Lali Espósito visitó a Susana Giménez, que tardó apenas unos minutos en preguntarle sobre su tan comentado romance con Pedro Rosemblat, pegó el faltazo a la entrevista.

Lali le contó a Susana que Pedro no pudo estar con ella “por importantes temas de trabajo” que resultó ser una entrevista que le hizo casi en simultáneo tiempo al Indio Solari en su streaming Gelatina, y contó el gran paso que dieron juntos en su relación.

Tras explicarle a Susana por qué se animó a una relación con una persona de 1.90 m de altura (“Iba a decir una barbaridad, pero estamos en TV”), Lali habló sobre sus vacaciones en New York con Rosemblat: “Estoy enamorada, Susana… ¿Qué te voy a decir?”.

“Es gente altísima esa familia. No saben el bajón que es comer un asado con ellos. Me quedo siempre sentada”, contó Lali, con su habitual carisma. “Él podría ser modelo, es espléndido. ¿Qué te pensás? Yo no soy bol… Susana”, agregó, y contó que “está pasando un momento re lindo”.

“Yo hace rato que no estaba de novia. Estaba chichoneando. Un poco de acá, un poco de allá”, reveló, en referencia a los rumores con Reel B, y otros músicos y actores con los que se la relacionó en estos últimos años.

“O sea que enamorada como hoy no estabas. ¿Y viven juntos?”, preguntó Susana a quemarropa, pero Lali llevó un chaleco a prueba de balas. “Sí”, respondió lisa y llanamente, ante el clamor del público. “Es como vivir con alguien de MasterChef porque no sabés lo que cocina. Yo ni un huevo frito, y él todo. Encima que está bueno, cocina todo”, explicó.

