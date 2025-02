La ironía de Javier Milei de apodar a María Becerra como BCRA, en irónica referencia al Banco Central de la República Argentina, después de reclamar por los incendios en la Patagonia, despertó una contundente defensa de Lali Espósito.

“La banco a muerte a María. Es una laburante, una número uno”, afirmó la cantante.

Luego, recordó que el miércoles fue el cumpleaños de su colega y la elogió: “Récord de gente que la va a ver. Capa total. Una genia”.

María Becerra. (Foto: @mariabecerra)

En la nota con Puro Show reflexionó sobre las chicanas que tanto ella como Becerra reciben de parte del Presidente: “Primero somos personas, seres humanos de pie. Somos ciudadanos primero, y además artistas que los que tenemos ganas usamos nuestro lugar para expresarnos”.

Lali Espósito y María Becerra en la marcha del orgullo LGTB+. (foto: EFE)

“Es un delirante. María es una campeona también. Cuando te pasa algo así te limitás a estar tranquilo y a entender por qué el otro necesita decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta”, expresó sobre el jefe de estado.

CÓMO MANEJA LALI ESPÓSITO LOS ENFRENTAMIENTOS CON JAVIER MILEI

“Es espantoso, de hecho, está mal. Está muy mal que eso pase”, lamentó.

Lali Espósito.

En ese punto reconoció su temple: “Pero bueno, uno va para adelante, yo creo ser siempre respetuosa. Es raro que me saquen a mí de mis casillas. Y mi madre me retaría, viste. Mi mamá diría, ‘no te enseñé nada’”.

En cuanto al mote de Ladri Depósito que avaló Javier Milei, Lali Espósito se sinceró: “Al pedo. Porque tenía tanto para decir siendo el presidente. Estaban pasando tantas cosas que es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí que soy una cantante. Pero bueno, él tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan. Yo sé quién soy”.

“No me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera. Con falacias y con cosas que son feas que son violentas. Es una época en la que se va contra eso, contra algunos discursos de odio. No es mi forma. Así tenga que o quiera dar una opinión de algo, siempre será con la mejor”, cerró.