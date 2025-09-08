El rumor de un posible casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat generó un verdadero revuelo el pasado miércoles 27 de agosto, luego de que Anita Espósito, hermana de la cantante, dejara entrever algo en el programa Patria y Familia de Luzu TV, donde se desempeña como panelista.

Las especulaciones crecieron rápidamente, convirtiendo el tema en tendencia, especialmente entre los fanáticos de la artista y del conductor.

Lali y Pepe Ochoa. Foto: captura América TV

👗 ¿Lali probándose un vestido de novia?

La polémica se potenció cuando el atelier Iara Alta Costura compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que aparece Lali Espósito posando junto a Mario Vidal, el dueño del atelier. En la imagen, se puede ver claramente un vestido de novia en el fondo, lo que encendió las alarmas entre los seguidores.

La publicación que encendió los rumores de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram (@altacosturaiara) Por: Fabiana Lopez

“No puedo contar nada, pero Lali pasó por el atelier”, escribieron desde la cuenta, acompañando las imágenes de la artista con un guiño en tono de complicidad.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Instagram

Este posteo fue interpretado como una posible señal de un inminente casamiento, especialmente tras los reiterados gestos de cercanía pública entre Lali y Pedro, quienes blanquearon su relación en febrero de 2024.

❌ Lali aclaró todo: “Ni loca me caso”

Sin embargo, la propia Lali Espósito se encargó de desmentir los rumores de boda este lunes en una nota con LAM (América TV), al ser consultada por el supuesto compromiso.

Lali y Pepe Ochoa. Foto: captura América TV

“¡Ni loca me caso!”, afirmó entre risas, descartando completamente cualquier plan de boda con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito hizo historia en Vélez y anunció una nueva fecha para diciembre

Lali Espósito volvió a hacer historia este fin de semana al llenar dos estadios de Vélez de manera consecutiva, marcando así el tercer y cuarto show del año en ese emblemático escenario.

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Con un despliegue de alto nivel, energía arrolladora y miles de fanáticos coreando cada canción, la artista reafirmó su lugar como uno de los grandes íconos del pop argentino.

Foto: Movilpress

Foto: Movilpress

Pero la sorpresa mayor llegó sobre el final del concierto del domingo por la noche. Antes de cerrar con su último tema, Lali tomó el micrófono y anunció en vivo una nueva fecha:

Video: gentileza Dale Play

“Nos vemos el 16 de diciembre, carajo”, gritó ante un estadio encendido, desatando la euforia de sus fans.

Con esta nueva presentación confirmada, Lali se convertirá en la primera artista en realizar cinco Vélez en un mismo año, alcanzando un récord sin precedentes en la música nacional.