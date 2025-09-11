“Damos por iniciada la temporada de rulos”, escribió Gimena Accardi en una historia de Instagram donde mostró su nueva imagen, justo en medio del proceso de separación de Nicolás Vázquez.

En la foto, la actriz se retrató frente al espejo con el celular en mano, dejando ver su pelo suelto, voluminoso y con ondas naturales, en un marcado contraste con el estilo lacio que la había acompañado en los últimos años.

Su look se completó con un top blanco de tiras anudadas en la espalda y un pantalón deportivo verde con franjas amarillas, una mezcla de sensualidad y relax que resalta su nueva etapa personal.

El cambio de look de Gime Accardi tras su divorcio de Nico Vázquez. Crédito: Instagram

UN CAMBIO DE LOOK QUE NO PASA DESAPERCIBIDO

El gesto no pasó inadvertido entre sus seguidores: muchos lo interpretaron como una señal de renovación después del final de su matrimonio con Vázquez. La propia Gimena acompañó la postal con una frase contundente, que sugiere un comienzo distinto no solo en su estética, sino también en su vida personal.