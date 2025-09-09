El escándalo y las especulaciones que generó la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez tuvo “daños colaterales” en la pareja de Andrés Gil y Cande Vetrano, íntima amiga de Lali Espósito, que explicó cómo quedó su relación con todos ellos.

En una nota que le brindó a Puro Show y a otros ciclos de espectáculos, Lali explicó cómo vio a Cande en la presentación del film Verano Trippin tras la hipótesis de Gil fuera “el tercero en discordia”. “¡Como siempre! Mis amigos, como siempre”, dijo ella.

Lali Espósito y Gime Accardi (Fotos: Instagram)

“Es un momento difícil”, acotó el cronista, y Lali coincidió: “Sí, por supuesto. Con su bebé, con Andrés. Yo soy hermana de Cande, soy familia. Así que la acompañé porque sé lo que es también que a veces se digan cosas que no son, ¿viste?”, agregó.

LALI REVELÓ POR QUÉ NO “LIKEÓ” LOS POSTEOS DE GIME ACCARDI EN INSTAGRAM

“Y aunque sean cosas no sean verdad te golpean en tu seno familiar y estás como confundido. Y decís ‘che, qué bajón esto que dicen’. Ellos son dos personas muy tranquilas, dos personajes públicos muy tranquilos. Así que lo atravesaron como pudieron, pero bien”, señaló la cantante.

“¿Sabés que en redes sociales llamó la atención que tanto vos como Cande no le dan ‘likes’ a las fotos de Gimena Accadi hace varios meses?”, le señaló el cronista., “Ah, pero yo no soy muy ‘likera’, ¿eh?”, se atajó ella.

“Chequeen a todos mis amigos y van a ver que no soy tan ‘likera’. En general, pero sí, ¿cómo no la voy a ‘likear’ a Gime? Por supuesto que sí, y a Nico (Vázquez) con su obra, los recontra likeo”, cerró Lali, con la mejor de las ondas.

