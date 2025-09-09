Este fin de semana, Lali Espósito brindó dos recitales en el estadio Vélez Sarsfield plagados de fanáticos que celebraron cada uno de sus temas, entre ellos Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que balaron y saltaron al son de sus temas.

La presencia de la pareja fue muy comentada en las redes sociales a raíz de una inexistente rivalidad que fomentaron las seguidoras de ambas a lo largo de sus carreras, pese a que las jóvenes se mostraron en varias ocasiones juntas frente a las cámaras para terminar con esos rumores.

El hecho de que ambas no hayan hecho nunca un tema juntas alimentó esa versión que Tini y Rodrigo fueron a desmentir al visitar a Lali frente a todos, ocasión que quedó registrada en videos en los que se los ve disfrutar de la música.

QUÉ DIJO LALI SOBRE LA PRESENCIA DE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL EN SU SHOW EN VÉLEZ

Este lunes, Puro Show encontró a Lali en la presentación de una película en la que trabaja, y le preguntaron cómo se tomó la presencia de Tini y Rodrigo en el show. “(Hablé con ellos) un ratito antes de salir (a escena). Unos divinos totales”, opinó.

Lali sorprendió al confesar que, antes de concurrir al escenario, recibió un mensaje de Tini pidiéndole permiso. “Me escribió Tini el día anterior preguntándome si podían ir y les dije ‘¿me estás cargando? Por supuesto, Negra’”, reveló.

Tini Stoessel y Lali Espósito (Foto: Web)

“Así que vino con él, un divino también. Lo disfrutaron mucho. Los vi saltar. Así que muy contenta que hayan venido”, cerró Lali sobre la inesperada visita de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul a su show de Vélez.

