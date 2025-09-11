Yanina Latorre no tardó en responder a un comentario que Gimena Accardi hizo sobre ella. La actriz había lanzado un palito dirigido a Luzu, sugiriendo que algunas figuras del espectáculo “se hacen las cancheras”.

Sin mencionarla directamente a Latorre, Accardi expresó: “Hay gente que se hace la canchera, pero en realidad no es tan así”.

Vale recordar que en SQP dieron la primicia de la separación de Accardi y Nico Vázquez.

Y Yanina le contestó sin filtros: “Si te haces la canchera, te destruyo. No te hagas la que no sos”.

YANINA LATORRE ARREMETIÓ CONTRA GIMENA ACCARDI

En el stream Soñé que volaba de Olga, Gimena Accardi habló sobre la temporada de eclipses. En medio de la charla, la actriz hizo un chiste sobre Luzu TV y deslizó que le convenía más trabajar en Olga por la plata.

“Es un momento para irse a Luzu”, dijo Accardi en el programa. Enseguida, ella y el resto del equipo se levantaron y se fueron del estudio a modo de broma. Al regresar, la actriz agregó: “Por la guita, me convenía más quedarme acá (en Olga)”.

Yanina Latorre no tardó en reaccionar en El Observador: “Dejó parado a Nico Occhiato como que paga mal”.

Luego, agregó: “Mañana, cuando te caigan 40 noteros a preguntarte por qué Nico Occhiato paga mal y Olga paga bien, no digas que no querés hablar porque no das notas, porque los que lo dejan trascender son ustedes”.

Sobre la polémica, la conductora explicó: “Para Nico, Migue Granados instaló que él paga mal, por eso lo odia”, y remató: “Yo banco que Gimena lo diga, pero bancá cuando un notero va y te lo pregunta”.

