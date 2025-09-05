Yanina Latorre volvió a demostrar que no tiene pelos en la lengua y, fiel a su estilo filoso, ventiló una anécdota explosiva en Sálvese Quien Pueda.

La conductora del programa de América relató que, en pleno camarín, sorprendió a una reconocida famosa en una situación más que íntima: ¡desnuda y en plena videollamada hot con su pareja!

“¡Esto digámoslo, total ahora es el marido! Pero Silvina Escudero calentaba al novio en su momento haciendo sexting en un camarín“, disparó Latorre, entre risas, recordando cuando trabajaron juntas.

“Un día entré al camarín y dije ‘permiso, ¿qué tal? ¡Quería agarrar mi ropa", agregó. Y cerró, divertida: “Estaba el novio en el teléfono, imagínense haciendo qué, y ella sexy, toda desnuda. ¡Me dio envidia!”.

¡Qué momento!

YANINA LATORRE SE ENFURECIÓ CON UN EXPARTICIPANTE DE GRAN HERMANO EN VIVO: “¡ES UN DESUBICADO!”

Fiel a su estilo frontal, Yanina Latorre protagonizó un momento de tensión al aire en Sálvese Quien Pueda después de que Nano Vaschetto, el exparticipante de Gran Hermano, la incomodara con un comentario que hizo en un streaming.

Todo comenzó cuando el joven se refirió a la conductora al aire: “Algo que siempre me sorprendió de Yanina, y cuando la vi en persona también, es que es hermosa, es muy linda. ¡Lo que debe haber sido de joven!”, atinó a decir.

Sin dejar pasar por alto sus dichos, Yanina recorgió el guante y respondió sin filtro: “Pará, hijo de pu… ¡Nano! Habló cómo si tuviera 99 años, tengo 50”, atinó a decir. Y cerró, visiblemente molesta: “¡Es un desubicado! Nano, si te descuidas estoy mejor que vos. ¡Y no estoy operada! Me hizo mier…”.

