Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un durísimo descargo en el que apuntó contra los periodistas y los programas de espectáculos, a los que tildó de “chimentos baratos”. Y fiel a su estilo, Yanina Latorre no dejó pasar la provocación y lo fulminó con un filoso tweet.

“Ya no sabe qué hacer para que hablemos de él. ‘Los programas de chimentos baratos’. Qué pesado con los sobres”, escribió la conductora de Sálvese Quien Pueda en X (antes Twitter), junto a un emoji de fastidio, dejando en claro su enojo con el futbolista.

El futbolista había compartido un extenso posteo en el que cuestionaba a los medios por “hacer silencio cuando les conviene” y aseguraba que él es “auténtico”: “¿Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? ¿O como les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene? Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender la profesión a la cuál llevaron a la decadencia”, había dicho en el fuerte posteo que subió a Instagram Stories.

Lejos de suavizar el cruce, Yanina recogió el guante y dejó expuesto al exmarido de Wanda Nara con su filosa reacción, que rápidamente se volvió viral entre los usuarios.

Mica Viciconte no esquivó la pregunta sobre el escándalo que tiene como protagonistas a Wanda Nara y Mauro Icardi. Consultada en Puro Show, la influencer fue contundente al dar su opinión.

“Son temas muy delicados. Armaron un circo que no hay necesidad. Para mí, el día de mañana se van a arrepentir todos”, comenzó diciendo Mica, en referemcia a la denuncia que Wanda le inició a su ex en la Justicia.

Desde su experiencia personal, Mica puso el foco en la importancia de proteger a los niños en situaciones de crisis familiares: “Yo siento que hay que cuidar a los chicos de verdad, no decirlo. Porque es muy fácil decir ‘cuido a mis hijos’, pero después pasa lo contrario. Si vos decís ‘no quiero exponer a mis hijos’ y después los exponés, no va de la mano. Eso es lo raro”.

La exparticipante de Combate profundizó en su mirada sobre la exposición mediática: “Me parece que es muy importante qué relación tengan los padres, estén separados o no, para que los hijos la lleven un poco mejor”, remarcó. Y cerró, contundente: “Porque si no, son como rehenes, como paquetitos, y no está bueno”.