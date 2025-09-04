El futbolista Mauro Icardi volvió a encender la polémica en redes sociales al publicar una extensa reflexión en la que cuestiona a periodistas, programas de espectáculos y medios de comunicación por el “silencio” frente a un informe del defensor de menores.

En sus historias de Instagram, el jugador del Galatasaray lanzó fuertes críticas: “Che, ¿me parece a mí o andan muy calladitos desde hace una semana? ¿Qué pasó? El informe del defensor de menores los dejó sorprendidos? ¿El ejército de trolls los tomó por sorpresa? Qué casualidad que ciertos ‘periodistas’ hicieron silencio absoluto”, escribió.

Icardi también apuntó contra el canal América y los programas de chimentos: “Será casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? ¿O como les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene?”.

El delantero aseguró que muchos medios lo quisieron “hundir mediáticamente” a partir de supuestas barbaridades difundidas por un “informante”, pero advirtió que él no vive del chisme.

“Siempre cumplí y cumplo con la justicia, con lo correcto, con la verdad y sobre todas las cosas SOY AUTÉNTICO. A las pruebas me remito”, afirmó con contundencia.

Mauro Icardi explotó en Instagram contra periodistas y programas de TV. Crédito: Instagram

Además, recordó las críticas hacia su pareja y denunció que algunos periodistas opinaban “sin pruebas de nada”, pero ahora permanecen en silencio.

EL ENOJO DE MAURO ICARDI

En el cierre de su descargo, Icardi se refirió a sus hijas:“Pronto mis dos princesas van a poder vivir una vida acorde a la edad que tienen, la misma vida feliz que tuvieron hasta hace un año cuando vivían solas conmigo y les arrebataron, haciéndolas vivir un infierno constante de mentiras”, expresó.

El posteo no tardó en viralizarse y volvió a ubicar al delantero en el centro de la escena mediática, donde suele ser protagonista tanto por sus declaraciones como por los conflictos familiares y mediáticos que lo rodean.