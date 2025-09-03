El conflicto por la restitución internacional de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. En Puro Show informaron que Turquía e Italia enviaron un pedido formal a la Justicia argentina para que informe en detalle cuál es el estado actual de la causa y exigen que se aceleren los tiempos para definir el futuro de las menores.

Según explicó Angie Balbiani en el programa de eltrece, en las últimas horas llegó un escrito desde el exterior dirigido al juez civil Agopian, quien lleva adelante la causa.

En ese documento, ambos países solicitaron que el magistrado envíe un informe detallando sobre cómo avanza el proceso de restitución internacional y cuál es la situación real de las hijas de la mediática y el futbolista.

Angie Balbiani contó las novedades de la causa de la restitución de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi a Turquía (Foto: captura de eltrece).

El pedido no es menor: la Cancillería argentina también quedó involucrada y ahora la cuestión dejó de ser un tema interno para convertirse en un asunto de Estado. “Esto es de país a país, de Estado a Estado, ya no es una cosa interna”, remarcó la periodista.

EL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN DE LAS HIJAS DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI

Angie Balbiani aseguró en Puro Show que el juez Agopián respondió al pedido formal que hizo Turquía e Italia a la Justicia argentina sobre cuál es el estado actual de la causa restitución internacional de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Según la periodista de eltrece, Agopián contestó que existe un régimen comunicacional entre las chicas y su padre, pero reconoció que actualmente no se está cumpliendo. El motivo: “Se bloquearon de redes sociales, de WhatsApp, en realidad se bloquearon a las nenas del padre”, dijo la panelista.

El enigmático posteo de Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

Con la presión de Turquía e Italia y la intervención de la Cancillería argentina, el juez Agopian deberá seguir informando sobre el avance de la causa y garantizar que se cumplan los protocolos internacionales. Mientras tanto, la incertidumbre y el conflicto familiar siguen en el centro de la escena.

