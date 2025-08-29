Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un durísimo posteo en Instagram que muchos interpretaron como un nuevo dardo directo a Wanda Nara.

El futbolista compartió una fuerte imagen de una máscara rompiéndose y escribió: “Tarde o temprano la máscara deja al descubierto lo que hay debajo”.

Pero eso no fue todo: Icardi acompañó la frase con un descargo letal: “Como dije durante 9 meses, tarde o temprano la verdad siempre triunfa. Voy por todo y contra todos. ¿Recuerdan mis frases? Poco a poco tienen respuestas, ¡y qué respuestas!“.

“¿Qué esperaban de esta manga de payasos estafadores?“, agregó, sin dar detalles sobre a quiénes estaban dirigidas sus duras palabras. Y cerró, picante y haciendo referencia a sus hijas: “Nada. Bueno… estaba claro. Ya falta poco mis princesas".

YANINA LATORRE DESTROZÓ A WANDA NARA TRAS SU NUEVO VIAJE A MÉXICO: “LAS NENAS NO ESTÁN CON LA MAMÁ NI EL PAPÁ”

Wanda Nara volvió a subir a un avión rumbo a México para continuar con las grabaciones de la segunda temporada de Love Is Blind, el programa que conducce junto a Darío Barassi, y su viaje desató una nueva polémica.

En medio del conflicto mediático y judicial con Mauro Icardi, Yanina Latorre no dudó en opinar sin filtros: “Ella dice que va a trabajar porque mantiene a sus hijos. A ver, no es la misma mina que va todos los días a un laburo y cobra un sueldo para parar la olla”, lanzó la conductora en El Observador 107.9.

“Las chicas no ven al padre y ella, últimamente, ya fue a Los Ángeles, a México, y ahora se vuelve a ir. Las nenas no están con la mamá ni el papá. No están con nadie. Las deja con la amiga porque Zaira Nara está laburando y tiene su vida, sus hijos”, agregó.

Yanina no se quedó ahí y apuntó directo a la logística familiar: “La madre está en Europa, las deja con Don Nara, que estaba peleada a muerte y es todo flojo de papeles. ¿No se puede quedar un tiempo acá?”.

Por otro lado, si bien reconoció la importancia del contrato con Netflix, Yanina cuestionó lo que considera viajes evitables: “Lo de Love Is Blind lo entiendo, tiene un contrato con Netflix, pero ¿quién cuida a esas chicas y a los tres nenes? Son muy chiquitas”.

Por último, recordó que la situación se complica aún más con la distancia de los padres: “Maxi López está en Europa. Las nenas están con ese problema de que no ven al papá, que pide la restitución, que están expuestas, tienen que empezar terapia, está el Ministerio Público Tutelar en el medio, el tire y el afloje... ¿Wanda no puede quedarse un poco con las hijas? Porque esto no lo necesita, estar todo el día afuera”, cerró, tajante.