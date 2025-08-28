La catarsis de Wanda Nara al regresar al país luego de una semana en Miami, cuando comparó su matrimonio con Mauro Icardi con el calvario que vivió Julieta Prandi, habría estado vinculado devastador dictamen del defensor de menores.

“Es fuerte el escrito, pero tiene mucha concordancia con lo que venía hablando el Ministerio Público Tutelar respecto a que las chicas tienen las lealtades modificadas”, adelantó Angie Balbiani, quien luego resumió: “Ellas quieren pasar tiempo con su padre, pero que temen decirlo por influencia de la madre”.

“Este dictamen de 11 páginas que estoy leyendo fue publicado el 18 de agosto. Ella estaba en Los Ángeles a punto de hacer la entrevista (para La Divina Noche de Dante, por eltrece) y cuando vuelve la reacción de Wanda se modifica".

Wanda Nara posteó fotos de Francesca Icardi con su rostro tapado. (@Wanda_Nara)

Al referirse al documento de Marcelo Gustavo Jalili, la periodista aclaró: “Es descriptivo, pero no colabora para el lado de Wanda. Más en un contexto de restitución internacional”, comentó Ángeles Balbiani.

Mauro Icardi. Foto: Instagram @mauroicardi

Entonces leyó: “Al solicitarle la profesional a Wanda que colabore para ayudar a que se active el teléfono de una de las nenas para comunicarse con Icardi, ella responde diciendo que Mauro les había fallado nuevamente a las niñas al desplazarlas, y que para ellas era una gran humillación. Y dolor ver a los hijos de la pareja utilizando sus pertenencias en Turquía”.

EL DEMOLEDOR PÁRRAFO DEL DICTAMEN CONTRA WANDA NARA

Observan los profesionales que las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola puede expresarse libremente en relación a la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre.

Foto: Movilpress

Esto refleja la culpa que esta nena siente por tener intereses que en ocasiones pueden ser distintos a los de su progenitora, pudiendo llegar a percibirlo como traición hacia la misma, manifestaron los peritos oficiales en la causa de familia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.